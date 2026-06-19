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Η ιρανική Αρχή του Στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε τους όρους χορήγησης αδειών διέλευσης

ΔΙΕΘΝΗ
19/06/2026 14:43
Η ιρανική Αρχή του Στενού του Ορμούζ ανακοίνωσε τους όρους χορήγησης αδειών διέλευσης
AP Photo/Fatima Shbair

Η αρμόδια ιρανική Αρχή για το Στενό του Περσικού Κόλπου, ανακοίνωσε, ότι, μετά από το μνημόνιο κατανόησης  με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα επιτραπεί η διέλευση στο Στενό του Ορμούζ, σε πλοία, τα οποία οι αιτήσεις θα έχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, η Αρχή ενημέρωσε, ότι δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται μέσω ανεπίσημων καναλιών.

Επίσης, τα πλοία θα μπορούν να διέρχονται χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση τελών, για διάστημα εξήντα ημερών.

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