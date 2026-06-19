Λίβανος: Δεκαοκτώ νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα

Σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 33 έχουν τραυματιστεί, από τα νυχτερινά ισραηλινά χτυπήματα στο νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ ωστόσο, ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν τέσσερις στρατιωτικοί, ανάμεσά τους και ένα υψηλόβαθμος αξιωματικός.

Στόχος των πληγμάτων αυτών, ήταν τουλάχιστον δέκα περιοχές κοντά στη πόλη Ναμπάτιε, στο νότιο Λίβανο.

Ωστόσο, ο ισραηλινός στρατός έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο νότιο Λίβανο, λέγοντας, ότι είναι η απάντηση στις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη σιιτική οργάνωση.