Πεντάγωνο: Επιπλέον 80 δισ. θα ζητήσει από το Κογκρέσο για την κάλυψη του κόστους του πολέμου στο Ιράν

Περίπου ογδόντα δισ. δολάρια, θα ζητήσει το Πεντάγωνο από το Κογκρέσο, να εγκριθούν από τον προϋπολογισμό του, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος του πολέμου, κατά του Ιράν. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά της, η Wall Street Journal.

«Οι επικεφαλής του Πενταγώνου, κάνουν αναφορά για ενδεχόμενο έλλειψης χρημάτων για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις το καλοκαίρι, αν δεν υιοθετήσεις νέο νομοσχέδιο το Κογκρέσο», αναφέρει μεταξύ άλλων, στο δημοσίευμά της η WSJ.

Τον Μάιο, το πεντάγωνο είχε εκτιμήσει, ότι περίπου 29 δισ. δολάρια, είναι το κόστος των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, με τους Δημοκρατικούς, να εκτιμούν από την πλευρά τους, ότι είναι πολύ μικρότερο.

Ωστόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από τη σύρραξη στο Ιράν, αντιμετωπίζουν και άλλες δαπάνες, που αφορούν το στράτευμα. Προχώρησαν στη Βενεζουέλα, σε επιχείρηση, όπου συνελήφθη ο πρόεδρος, Νίκολας Μαδούρο, ενώ εδώ και αρκετούς μήνες χτυπούν σκάφη, που κατά τους Αμερικανούς), εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο με ναρκωτικά στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό.

Στο δημοσίευμα, η εφημερίδα, κάνει λόγο για μέλη του Κογκρέσου, που προειδοποίησαν, ότι θα καταψηφίσουν την πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση.