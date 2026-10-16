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Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης

ΔΙΕΘΝΗ
16/10/2026 08:13
Δεκαεννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης
19 τραυματίες απο την σφοδρή σύγκρουση Χ/ HINT News

Σύμφωνα με δημοσιεύματα το λεωφορείο ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην περιοχή επιβίβασης του Eurotunnel, κοντά στο Καλαί, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η σύγκρουση με εμπορευματική αμαξοστοιχία.

Πέντε από τους τραυματίες φέρεται να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ωστόσο, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση των γαλλικών αρχών, κανένας από τους τραυματίες δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Το περιστατικό προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, με την κυκλοφορία στη σήραγγα της Μάγχης να διακόπτεται προσωρινά. Οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν και στα δρομολόγια επιβατικών τρένων Eurostar, καθώς και στις εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας.

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