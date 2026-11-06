ΗΠΑ: Το Λος Άντζελες εκλέγει νέα δήμαρχο από την αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών

Η Νίθια Ράμαν εξελέγη νέα δήμαρχος του Λος Άντζελες, επικρατώντας της απερχόμενης δημάρχου Κάρεν Μπας με ποσοστό 52%.

Η 45χρονη δημοτική σύμβουλος, η οποία ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος και είναι ενταγμένη στους Δημοκρατικούς Σοσιαλιστές της Αμερικής (DSA), κατάφερε να κερδίσει την 73χρονη Μπας, μια έμπειρη πολιτικό που δεν είχε ηττηθεί ποτέ ξανά σε εκλογές.

Η υποψηφιότητα της Ράμαν, η οποία αρχικά στήριζε την Μπας προτού αποφασίσει να διεκδικήσει η ίδια τον δήμο, προσέλκυσε κυρίως νέους ψηφοφόρους που είναι δυσαρεστημένοι με τις ιλιγγιώδεις τιμές των ακινήτων και θεωρούν το κεντρώο ρεύμα των Δημοκρατικών υπερβολικά άτολμο.

Μέσα από ανάρτησή της στο X, η νέα δήμαρχος εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη και υποσχέθηκε άμεση δουλειά για την κατασκευή προσιτής στέγης και νέων πάρκων, ακολουθώντας την ίδια πολιτική τάση με τους δημάρχους της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, και της Ουάσιγκτον, Τζανίς Λούις Τζορτζ.

Από την πλευρά της, η Κάρεν Μπας, η οποία είχε αναλάβει καθήκοντα το 2022 και είχε δεχθεί έντονη κριτική για τον τεράστιο αριθμό αστέγων και τη διαχείριση των φονικών πυρκαγιών του 2025, αναγνώρισε το αποτέλεσμα, συγχάρηκε τη Ράμαν και δεσμεύτηκε για μια ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας, καθώς η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ προετοιμάζεται πλέον για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028.