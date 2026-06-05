Λίβανος: Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινά πλήγματα στον νότο

Επτά άτομα σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινών ισραηλινών επιθέσεων στην πόλη της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, όπως ανέφερε πηγή της πολιτικής προστασίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πλήγμα που εκδηλώθηκε κοντά στο νοσοκομείο Τζαμπάλ Αμέλ προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό επτά ακόμη, ενώ καταγράφηκαν και μικρές υλικές ζημιές στις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.

Παράλληλα, σε δεύτερη επίθεση στην περιοχή, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πέντε τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά.