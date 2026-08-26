Νεπάλ: Εκατοντάδες αγνοούμενοι τουρίστες μετά τις πλημμύρες Βίντεο

Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες, περιλαμβανομένων 291 ξένων υπηκόων, φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τις πλημμύρες που σημειώθηκαν στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με το Θιβέτ, ανέφερε ο οργανισμός τουρισμού της χώρας.

Μεταξύ των ξένων αγνοουμένων είναι 105 Ινδοί, ανέφερε.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap μετέδωσε, επικαλούμενο το υπουργείο Εξωτερκών της Νότιας Κορέας, ότι οκτώ Νοτιοκορεάτες αγνοούνται και άλλοι δέκα έχουν αποκλειστεί από τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ.