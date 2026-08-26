Επτά νεκροί σε πυρκαγιά σε ρωσική εγκατάσταση αερίου

Oι έξι από τους οποίους Κινέζοι υπήκοοι

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και έξι Κινέζοι υπήκοοι, ενώ εννέα ακόμη εργαζόμενοι από την Κίνα αγνοούνται, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε πετροχημικό συγκρότημα φυσικού αερίου στην ρωσική περιφέρεια Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Από την πυρκαγιά, έχουν τραυματιστεί 152 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 36 άτομα που έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία.

Ωστόσο, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες, έχει κατασβεστεί.

Το περιστατικό, το ερευνά η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή, ως ενδεχόμενη παραβίαση κανονισμών για τη βιομηχανική ασφάλεια και εργάζεται για να διαπιστώσει την αιτία της πυρκαγιάς.