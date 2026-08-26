Ρωσία: Δύο νεκροί από τη συντριβή ουκρανικού drone

Δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, από πτώση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, που έπεσε πάνω σε κατοικία, ενώ παράλληλα ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη της Wildberries, σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές.

Η φωτιά, ξέσπασε την περασμένη νύχτα στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Κοτόφσκ, που βρίσκεται , περίπου 500 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος, ο οποίος υπέστη διάσειση, ενώ, η έκταση της φωτιάς, ξεπερνά τα 100.000 τετραγωνικά μέτρα.

Εκτός από τη συγκεκριμένη εταιρία, οι ουκρανικές δυνάμεις, έχουν βάλει στο στόχαστρο, και την ανταγωνίστριά της στη Ρωσία, την Ozon.

Οι επιθέσεις ουκρανικών drones, έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς κάποια από τα κέντρα αυτά έχουν καταστραφεί εντελώς από πυρκαγιές.

Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε, ότι «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν» κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάνω από τη Ρωσία, συνολικά 426 ουκρανικά drones.