Πακιστάν: 14 νεογνά νεκρά από φωτιά σε μαιευτική κλινική

Τραγωδία στο Ισλαμαμπάντ, σε μαιευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου, όταν 14 νεογνά, έχασαν τη ζωή τους, εξαιτίας φωτιάς που ξέσπασε σε μονάδα κλιματισμού, όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές.

Η εκπρόσωπος του νοσοκομείου, επιβεβαίωσε στην εφημερίδα Dawn, πως στην κλινική νοσηλεύονταν 15 νεογνά, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και «ένας γιατρός έσωσε ένα από αυτά». Επίσης, όπως εξήγησε στο AFP, «η πυρκαγιά ξεκίνησε από το σύστημα κλιματισμού», λόγω ηλεκτρικής βλάβης.

Γυναίκες που μόλις είχαν γεννήσει αναγκάστηκαν να κατέβουν τρέχοντας τις σκάλες για να απομακρυνθούν.