Νεπάλ: Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλημμύρες

Σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες, σάρωσαν τα χωριά στο Νεπάλ, όπου οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ζημιές προκλήθηκαν σε δρόμους και σε υποδομές.

Εν τω μεταξύ, το Θιβέτ, έκανε αναφορά για «σημαντικές απώλειες», και με ανθρώπους να αγνοούνται, μετά από κατολίσθηση λάσπης, ανάμεσα στο Νεπάλ και την Κίνα.

Αξιωματούχοι προειδοποίησαν , ότι η στάθμη των υδάτων ήταν πολύ υψηλή για να επιτρέψει την προσγείωση ελικοπτέρων στις πληγείσες περιοχές του Νεπάλ Σιάπρου Μπέσι και Τιμούρε στον ορεινό τομέα Ρασούουα, με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων.