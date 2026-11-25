Τραγωδία σημειώθηκε στον Μισισιπή όταν αεροσκάφος με επιβαίνοντες 6 άτομα συνετρίβη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό αεροσκάφος τύπου Cessna, συνετρίβη στην θαλάσσια περιοχή ανοικτά των ακτών του Μισισιπή χτες. Στο αεροσκάφος επέβαιαν συνολικά 6 άτομα, 4 ενήλικες και φύο παιδιά.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκαν έρευνες με δύτες, οι οποίοι εντόπισαν τις σορούς των έξι ανθρώπων. μάλιστα η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης διήρκησε τέσσερις ώρες.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από την Νέα Ορλεάνη με προορισμό την πόλη της Φλόριντα. Κατά την διάρκεια της πτήσης, το αεροσκάφος φέρεται να άρχισε να χάνει ύψος, λίγο πριν καταλήξει στην θάλασσα.

Τα ακριβή αίτια της συντριβής διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.