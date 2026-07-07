Νεκρή η ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό

Εντοπίστηκε, κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, το πτώμα μιας Ουκρανής, που θεωρείται ύποπτη για την βομβιστική επίθεση εναντίον ενός, την περασμένη εβδομάδα.

Το ουκρανικό ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό μέσο, ανέφερε ότι η γυναίκα είχε δεχτεί πυροβολισμούς και ότι το πτώμα της βρέθηκε περίπου στις 11 μμ τοπική ώρα της Δευτέρας.

Η 39χρονη Αναστασία Μπερεζόφσκα είχε κατονομαστεί ως η κύρια ύποπτη σε “κόκκινη ειδοποίηση” που εξέδωσε η Ίντερπολ με βάση την οποία, η γυναίκα αυτή ήταν Ουκρανή, μιλούσε γερμανικά και καταζητούνταν από τις Αρχές του Μονακό για συνωμοσία σε έγκλημα και για απόπειρα δολοφονίας, επειδή είχε τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε δημόσιο χώρο με εγκληματική πρόθεση.

Ο αντεισαγγελέας του Μονακό Μόργκαν Ρέιμοντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η δράστις είχε εγκαταλείψει το πριγκιπάτο πεζή για τη γειτονική Γαλλία και έπειτα διέφυγε οδικώς στη Γερμανία, μέσω αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και η Ιταλία.

Ο γεννημένος στην Ουκρανία Βαντίμ Γερμολάγεφ, η σύντροφός του και ο γιος του, τραυματίστηκαν από την επίθεση της περασμένης Δευτέρας.

Η Ukrainska Pravda, επικαλούμενη μια άλλη πηγή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ανέφερε, ότι δύο ύποπτοι, έχουν ήδη συλληφθεί και κρατούνται σε σχέση με την υπόθεση.

Ένας από αυτούς είναι αξιωματικός στην επίσημη υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών, την HUR, ενώ ο άλλος είναι πρώην μέλος υπηρεσίας επιβολής του νόμου, σύμφωνα με την Ukrainska Pravda.

Η ουκρανική αστυνομία και η HUR δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Ο Γερμολάγεφ έλαβε την κυπριακή υπηκοότητα το 2019 και το 2023 του επιβλήθηκαν ουκρανικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό έγινε επειδή δραστηριοποιούνταν στην υπό ρωσική κατοχή Κριμαία.