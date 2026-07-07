Δεξαμενόπλοιο του Κατάρ χτυπήθηκε από βλήμα στο Ορμούζ

Βλήμα, έπληξε δεξαμενόπλοιο του Κατάρ, το οποίο έπλεε, ανοικτά του Ομάν, στο Στενό του Ορμούζ, με αποτέλεσμα, να προκληθούν σοβαρές ζημιές.

Να σημειωθεί, πως υπήρξαν αναφορές, ότι οι Φρουροί της Επανάστασης, εκτόξευσαν τη νύχτα, πυραύλους κατά πλοίων που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ.

Το πλοίο που μετέφερε υγροποιημένο φυσικό αέριο, χτυπήθηκε στην αριστερή του πλευρά, ενώ το πλήρωμά του, είναι ασφαλές, με το μηχανοστάσιό του, να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.