Κίνα: Τουλάχιστον 15 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες που σαρώνουν πολλές περιοχές της Κίνας έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 15 ανθρώπων, ενώ αρκετοί παραμένουν αγνοούμενοι και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η επαρχία Χουμπέι, στην κεντρική Κίνα, καταγράφει τις μεγαλύτερες ανθρώπινες απώλειες. Όπως ανέφερε το επίσημο πρακτορείο Νέα Κίνα, οι σφοδρές καταιγίδες και οι θυελλώδεις άνεμοι στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται.

Στη νότια επαρχία Γκουανγκσί, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και οκτώ εξακολουθούν να αγνοούνται εξαιτίας των ακραίων βροχοπτώσεων και των εκτεταμένων πλημμυρών. Περισσότεροι από 50.000 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Οι τοπικές αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, ενώ συνεργεία έκτακτης ανάγκης, επιχειρούν σε περιοχές που έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις και υπερχειλισμένους ποταμούς.

Παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κατάστασης έκανε και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, καλώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιήσουν κάθε διαθέσιμο μέσο για τον εντοπισμό των αγνοουμένων, τη φροντίδα των τραυματιών και τη στήριξη των κατοίκων που έχασαν τις εστίες τους. Παράλληλα, ζήτησε να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποτελούν πλέον επαναλαμβανόμενο φαινόμενο στην Κίνα κατά τους θερινούς μήνες, με πολλές περιοχές να δοκιμάζονται από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, ενώ άλλες βρίσκονται αντιμέτωπες με παρατεταμένα κύματα καύσωνα.