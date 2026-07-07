Δαμασκός: Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου έχει καταλύσει ο Μακρόν

Δέκα οκτώ άνθρωποι τραυματίσθηκαν, μεταξύ των οποίων και τέσσερις αστυνομικοί, από τις εκρήξεις που σημειώθηκαν στο κέντρο της Δαμασκού, όπως μετέδωσε το κρατικό συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Σειρά εκρηκτικών μηχανισμών εξερράγησαν το πρωί, κοντά στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που πραγματοποιεί επίσκεψη στη Δαμασκό.

Είναι η πρώτη φορά που ηγέτης δυτικής χώρας, επισκέπτεται την συριακή πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας από τον ισλαμιστικό συνασπισμό υπό τον Αχμαντ αλ-Σάρα.

Εν τω μεταξύ συριακή πηγή ασφαλείας δήλωσε στο AFP, ότι ο ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ο δεύτερος σε όχημα κοντά στο ξενοδοχείο Four Seasons.

Οι Αρχές, προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής.

Τη στιγμή των εκρήξεων, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη αναχωρήσει από το ξενοδοχείο, και κατευθυνόταν στο προεδρικό μέγαρο, προκειμένου να συναντηθεί με τον Αχμαντ αλ-Σάρα.

ΠΗΓΗ: “Χ”