Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός για καύσωνα σε τρεις περιφέρειες
Σε κόκκινο συναγερμό, κήρυξε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας, τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής χώρας, λόγω καύσωνα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες, θα μπορούσαν να κυμανθούν, μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου.
Ο κόκκινος συναγερμός, αφορά τμήμα της Καταλονίας, της περιφέρειας της Βαλένθια και της Σαραγόσα, ενώ ο νέος αυτός καύσωνας, πρόκειται να συνεχιστεί, μέχρι την Πέμπτη.
Να σημειωθεί, ότι η αύξηση των κυμάτων καύσωνα, αλλά και η μείωση βροχοπτώσεων κατά τόπους, είναι ο καλύτερος συνδυασμός για την εκδήλωση πυρκαγιών, όταν βλάστηση και έδαφος, είναι ξερά.
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