Ισπανία: Κόκκινος συναγερμός για καύσωνα σε τρεις περιφέρειες

Σε κόκκινο συναγερμό, κήρυξε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ισπανίας, τμήματα τριών περιφερειών της ανατολικής χώρας, λόγω καύσωνα. Οι μέγιστες θερμοκρασίες, θα μπορούσαν να κυμανθούν, μεταξύ 40 και 42 βαθμών Κελσίου.

Ο κόκκινος συναγερμός, αφορά τμήμα της Καταλονίας, της περιφέρειας της Βαλένθια και της Σαραγόσα, ενώ ο νέος αυτός καύσωνας, πρόκειται να συνεχιστεί, μέχρι την Πέμπτη.

Να σημειωθεί, ότι η αύξηση των κυμάτων καύσωνα, αλλά και η μείωση βροχοπτώσεων κατά τόπους, είναι ο καλύτερος συνδυασμός για την εκδήλωση πυρκαγιών, όταν βλάστηση και έδαφος, είναι ξερά.