Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην περιοχή του στενού του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο, δέχτηκε χθες επίθεση, από άγνωστο βλήμα, ανοικτά του Ομάν στην περιοχή του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση της UKMTO (Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυσιπλοΐας).

«Ένα τάνκερ ενημέρωσε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά, καθώς έπλεε προς νότια κατεύθυνση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η UKMTO. Πρόσθεσε επίσης, ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά ούτε και περιβαλλοντική ρύπανση, λόγω του του περιστατικού.