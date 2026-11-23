Με ένα ασυνήθιστο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι κάτοικοι στην επαρχία Ριζέ της Τουρκίας, όταν το νερό στο ρέμα Ντεγκίρμεντερε είχε ένα περίεργο κόκκινο χρώμα.

Οι αρμόδιες αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το φαινόμενο προκειμένου να εντοπιστεί η αιτία που προκάλεσε τον χρωματισμό του νερού. Μάλιστα υπήρχαν και φόβοι ευρύτερης περιβαλλοντικής ρύπανσης καθώς το νερό κατέληγε στην Μαύρη Θάλασσα. Οι αρχές επιστράτευσαν μέχρι και drones στα πλαίσια της έρευνας.

Τελικά οι αρχές εντόπισαν μία εγκατάσταση η οποία δεν είχε την απαραίτητη άδεια λειτουργίας και η οποία έριχνε απόβλητα στο ρέμα. Επρόκειτο για ιδιωτικό εργαστήριο τσαγιού.

Στο εργαστήριο επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις ενώ πάρθηκαν δείγματα από το νερό και απεστάλησαν προς εξέταση.

Πηγή βίντεο: Χ Uwisezerano Josue