Τα Ηλύσια πεδία φόρεσαν τα γιορτινά τους ενόψει των εορτών. Ολόκληρο το Παρίσι φωταγωγήθηκε σε ένα φαντασμαγορικό σόου, με την Κέιτ Μπλάνσετ να δίνει το σύνθημα. Η ηθοποιός πάτησε το κουμπί και άναψαν 400 δέντρα από την πλατεία Κονκόρντ έως την αψίδα του Θριάμβου.

Χιλιάδες θεατές συγκεντρώθηκαν στα Ηλύσια πεδία για να δώσουν όλοι μαζί το σύνθημα για την έναρξη της εορταστική περιόδου., Μάλιστα δεν πτοήθηκαν από την έντονη βροχή.

Πηγή βίντεο: Χ ContempraINN