Στο πλευρό του συντρόφου της, Λούις Χάμιλτον, βρέθηκε η Κιμ Καρντάσιαν στο Γκραν Πρι της Formula 1 στο Λας Βέγκας.

Η Αμερικανίδα επιχειρηματίας ταξίδεψε στην πόλη για να παρακολουθήσει από κοντά τον Βρετανό οδηγό, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη διαμονή της στο ξενοδοχείο.

Η παρουσία της στην πίστα και οι προηγούμενες εμφανίσεις

Η Καρντάσιαν βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο γκαράζ της Ferrari, από όπου παρακολούθησε τις κατατακτήριες δοκιμές. Το Σάββατο επέστρεψε στην πίστα για να παρακολουθήσει τον αγώνα.

Το Λας Βέγκας ήταν η τρίτη πόλη στην οποία εντοπίστηκε φέτος από φωτογράφους να στηρίζει τον Χάμιλτον. Είχαν προηγηθεί το Μονακό και η Σιγκαπούρη, όπου επίσης είχε βρεθεί για να παρακολουθήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Η γνωριμία και τα κοινά τους ταξίδια

Οι δύο τους γνωρίζονταν εδώ και χρόνια, πριν ξεκινήσουν τη σχέση τους. Τον Φεβρουάριο, όταν κάθισαν μαζί στις κερκίδες του Super Bowl, είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν τα πρώτα δημοσιεύματα που τους ήθελαν ζευγάρι.

Τον Μάρτιο, ο Χάμιλτον ταξίδεψε στο Τόκιο μαζί με την Καρντάσιαν και τα παιδιά της, λίγο πριν από το ιαπωνικό Γκραν Πρι. Στην ίδια απόδραση συμμετείχαν η αδελφή της, Κλόε Καρντάσιαν, καθώς και τα δικά της παιδιά.

Ο Βρετανός οδηγός έχει επισκεφθεί και τον επαγγελματικό χώρο της συντρόφου του. Τον Αύγουστο βρέθηκε στα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν της σειράς «All’s Fair», όπου γνώρισε τη συμπρωταγωνίστριά της, Γκλεν Κλόουζ. Η ηθοποιός δημοσίευσε φωτογραφία μαζί του, ευχαριστώντας δημόσια την Κιμ για τη γνωριμία.

Πηγή Βίντεο: X – ESPN.com.mx