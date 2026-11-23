Ασυνήθιστες εικόνες καταγράφηκαν σε κατοικημένη περιοχή του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, όπου δεκάδες τσακάλια συγκεντρώθηκαν σε μικρή απόσταση από σπίτια. Η μαζική παρουσία των άγριων ζώων έχει προκαλέσει κινητοποίηση και ανησυχία στις ισραηλινές αρχές.

Η εμφάνιση τσακαλιών στα περίχωρα της ισραηλινής πόλης δεν αποτελεί πρωτόγνωρο φαινόμενο. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός τους στο ίδιο σημείο έχει τραβήξει την προσοχή, με το περιστατικό να γίνεται θέμα συζήτησης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κίνδυνος της λύσσας

Πέρα από την εικόνα των ζώων ανάμεσα σε κατοικίες, προβληματισμό προκαλεί και ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών. Τα τσακάλια μπορούν να είναι φορείς της λύσσας, μιας σοβαρής ιογενούς ασθένειας που προσβάλλει το νευρικό σύστημα και είναι σχεδόν πάντα θανατηφόρα μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα ζώα είναι μολυσμένα. Η παρουσία τους δεν αποτελεί από μόνη της ένδειξη ότι φέρουν τον ιό.

Οι ειδικοί συνιστούν να μην επιχειρεί κανείς να πλησιάσει ή να ταΐσει άγρια ζώα. Σε περίπτωση δαγκώματος ή γρατζουνιάς απαιτείται άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Πηγή βίντεο/Χ/MarioNawfal