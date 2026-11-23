Δύο κάτοικοι του Φορτ Λόντερντεϊλ στη Φλόριντα βρέθηκαν πάνω σε ένα φουσκωτό στρώμα, το οποίο χρησιμοποίησαν ως σχεδία για να κινηθούν σε πλημμυρισμένο χώρο στάθμευσης.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε μετά τις πρόσφατες πλημμύρες που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση στην περιοχή και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο άνδρες επέλεξαν να μπουν στο νερό που είχε καλύψει το πάρκινγκ, μετατρέποντας το φουσκωτό στρώμα σε μέσο μετακίνησης. Η εικόνα παρέπεμπε σε καλοκαιρινή δραστηριότητα, παρότι προήλθε από τις επιπτώσεις των βροχών στην πόλη.

Το βίντεο της ασυνήθιστης διαδρομής προσέλκυσε την προσοχή χρηστών των κοινωνικών δικτύων, καθώς οι κάτοικοι αντιμετώπισαν με χιούμορ μια εικόνα που συνδέεται με τις δυσκολίες από την έντονη βροχή.

Πηγή Βίντεο: X – ABC News