Τζέιμς Ταλαρίκο: «Κερδίσαμε τον Γολιάθ»

“Μπλε” βάφτηκε το Τέξας μετά την ιστορική επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές, σε μία πολιτεία των ΗΠΑ όπου θεωρείται παραδοσιακά Ρεπουμπλικανική.

“Σήμερα το βράδυ νικήσαμε τον Γολιάθ”, όπως είπε ο 37χρονος σπουδαστής της πρεσβυτεριανής θεολογίας, Τζέιμς Ταλαρίκο, ο οποίος επικαλείται συχνά τη Βίβλο, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο Όστιν την πρωτεύουσα του Τέξας.

O Ταλαρίκο διαβεβαίωσε το κοινό, ότι οι πολίτες του Τέξας τον εμπιστεύτηκαν παρά την χρηματική στήριξη του Ίλον Μασκ για την προώθηση του Ρεπουμπλικάνου αντίπάλου του Κεν Πάξτον.

Ο Μασκ, ο οποίος έχει μεταφέρει την έδρα των εταιρειών του στο Τέξας τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να δαπάνησε περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξει τον Πάξτον.

Παράλληλα ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων είχε και την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε μεταβεί τέσσερις φορές στο Τέξας από τις αρχές Οκτωβρίου.