Κέιτ Μπλάνσετ: Τιμήθηκε με το «Νόμπελ των Τεχνών»

Η σπουδαία ηθοποιός κέρδισε το Praemium Imperiale, ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία στον χώρο των τεχνών, που είναι γνωστό στο ευρύ κοινό ως το «Νόμπελ των Τεχνών». Η Κέιτ Μπλάνσετ παρέλαβε τη διάκριση στο Τόκιο της Ιαπωνίας από την πριγκίπισσα Hitachi.

Το Praemium Imperiale απονέμεται από την Ιαπωνική Ένωση Τέχνης και τιμά τη συνολική προσφορά δημιουργών στους τομείς της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής, της μουσικής, του θεάτρου και κινηματογράφου. Η Μπλάνσετ διακρίθηκε για ακόμη μια φορά για τη σημαντική πορεία της στην υποκριτική, αλλά και για την ανθρωπιστική της δράση.

Το μήνυμα της Κέιτ Μπλάνσετ

Πέρα από τη βράβευσή της, η ηθοποιός ξεχώρισε με τον λόγο της για τη σημασία της αμφιβολίας στη δημιουργική διαδικασία. Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε πριν από την τελετή, αναφέρθηκε σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, αλλά και από την τάση να αντιμετωπίζουμε τις απόψεις μας ως αδιαμφισβήτητες αλήθειες.

«Σε έναν αβέβαιο κόσμο, γεμάτο από βεβαιότητες που δεν περνούν από κριτική σκέψη, πιστεύω ότι η αμφιβολία είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργική διαδικασία. Είναι αυτή που γεννά την πρόκληση, την αμφισβήτηση και την εξερεύνηση. Επιτρέπει τον διάλογο, τη σύνδεση και την αλλαγή», τόνισε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην πηγαία δύναμη όσων δεν εκφράζονται με λόγια, εξηγώντας ότι συχνά αναζητά το νόημα ανάμεσα σε όσα λέγονται και σε όσα μένουν ανείπωτα. Αυτή ακριβώς η απόσταση είναι, όπως ανέφερε, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της υποκριτικής.

«Η αμφιβολία ότι δεν θα καταφέρω ποτέ να επικοινωνήσω πλήρως αυτό που θέλω είναι πάντα μαζί μου. Ως γυναίκα, αυτή η αμφιβολία συχνά εκλαμβάνεται ως έλλειψη αυτοπεποίθησης. Δεν είναι. Η αμφιβολία είναι η αφετηρία της καλλιτεχνικής μου δημιουργίας», δήλωσε.

Πηγή: Instagram-susanrockefeller