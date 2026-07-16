Το Πακιστάν κάλεσε ΗΠΑ και Ιράν να ξαναρχίσουν τις συνομιλίες

Να τελειώσουν την ένοπλη σύρραξη και να ξεκινήσουν εκ νέου τις διαπραγματεύσεις, στο πλαίσιο της υπογεγραμμένης από τον Ιούνιο, συμφωνίας, κάλεσε σήμερα το Πακιστάν, το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε σήμερα, ότι: «Μολονότι η εφαρμογή του πρωτοκόλλου συμφωνίας προσκρούει σε δυσκολίες, το Πακιστάν θα συνεχίσει να ενθαρρύνει όλες τις πλευρές να τερματίσουν τη βία και να ξαναρχίσουν τις τεχνικές συνομιλίες σύμφωνα με το πρωτόκολλο συμφωνίας».

Και πρόσθεσε, λέγοντας, ότι: «Εκφράζουμε την ελπίδα για μια γρήγορη επιστροφή στην ομαλότητα στα Στενά του Ορμούζ και υπογραμμίζουμε τη σημασία να είναι εγγυημένη σε μόνιμη βάση η ασφάλεια και η ελευθερία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας».