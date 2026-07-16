Ρωσία: Τρεις νεκροί από ουκρανικά πλήγματα

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές Αρχές, τρεις άνθρωποι, έχασαν σήμερα τη ζωή τους, από ουκρανικά πλήγματα. Ένα 15χρονο κορίτσι και η γιαγιά της, σκοτώθηκαν στη περιοχή του Μπριάνσκ, από επίθεση με ρουκέτες.

Επίσης, ένας άνδρας, έχασε τη ζωή του, μετά από επίθεση με drones, στην περιφέρεια Γιαροσλάβ.

Εν τω μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, ανακοίνωσε, ότι μέσα στη νύχτα, κατέρριψε 375 ουκρανικά drones, πάνω από την προσαρτημένη Κριμαία, και περίπου 15 ρωσικές περιφέρειες.