Ιράν: Το Ορμούζ είναι “κόκκινη” γραμμή

H Τεχεράνη, δεν θα επιτρέψει, αμερικανική ανάμειξη στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας αναφορά για “κόκκινη” γραμμή, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης του Ιράν.

Αν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει πράξη τις απειλές του, και επιτεθεί σε ιρανικές εγκαταστάσεις, το Ιράν θα στοχοθετήσει υποδομές, σε όλη την περιφέρεια, ανέφερε ο εκπρόσωπος.