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Ιράν: Το Ορμούζ είναι “κόκκινη” γραμμή

ΔΙΕΘΝΗ
16/07/2026 10:39
Ιράν: Το Ορμούζ είναι “κόκκινη” γραμμή
PHOTO- AP

H Τεχεράνη, δεν θα επιτρέψει, αμερικανική ανάμειξη στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας αναφορά για “κόκκινη” γραμμή, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης του Ιράν.

Αν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κάνει πράξη τις απειλές του, και επιτεθεί σε ιρανικές εγκαταστάσεις, το Ιράν θα στοχοθετήσει υποδομές, σε όλη την περιφέρεια, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

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