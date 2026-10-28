Μάχη με τον χρόνο στις ράγες της τραγωδίας στην Ισπανία – Δεκάδες νεκροί

Στους 68 ανέρχονται οι νεκροί από τη φονική σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία των τοπικών αρχών. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει πιθανό να αυξηθεί, καθώς οι έρευνες στο σημείο συνεχίζονται.

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, στην επαρχία του Τολέδο, κοντά στην περιοχή Ούρδα. Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν δύο συρμοί που εκτελούσαν δρομολόγια από τη Μαδρίτη προς τη Σεβίλλη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα τρένο προσέκρουσε στο πίσω μέρος άλλου συρμού, ο οποίος είχε σταματήσει στις γραμμές. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, βαγόνια εκτροχιάστηκαν και υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές.

Αγωνία για εγκλωβισμένους

Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί πυροσβέστες, αστυνομικοί, διασώστες και υγειονομικό προσωπικό. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αναζήτηση επιζώντων και στον απεγκλωβισμό ανθρώπων από τα κατεστραμμένα βαγόνια.

Παράλληλα, δεκάδες τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία. Οι αρχές συνεχίζουν να καταγράφουν τις απώλειες, ενώ η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη στα πιο κατεστραμμένα τμήματα των συρμών.

Στο μικροσκόπιο τα αίτια

Η σύγκρουση έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας. Ο Ισπανός υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε σε πρόβλημα στο σύστημα σηματοδότησης και σε απόφαση επανεκκίνησης της κυκλοφορίας, οι συνθήκες της οποίας διερευνώνται.

Η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας έχει διακοπεί, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στα δρομολόγια.

Η νέα τραγωδία έρχεται λίγους μήνες μετά το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα του Ιανουαρίου στην Ισπανία, στο οποίο είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.