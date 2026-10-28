Τριήμερο εθνικό πένθος στην Ισπανία- Δεύτερη σιδηροδρομική τραγωδία μέσα σε 9 μήνες

Η Ισπανία μετρά τις πληγές της μετά τη νέα σιδηροδρομική τραγωδία, που έχει βυθίσει τη χώρα στο σοκ. Οι μαρτυρίες των επιζώντων συγκλονίζουν, με έναν από αυτούς να περιγράφει πως άνθρωποι εκτινάχθηκαν από το τρένο. Και όλα αυτά, μόλις εννέα μήνες μετά το πολύνεκρο δυστύχημα του Ιανουαρίου.

Απευθείας σύνδεση με τη Μαδρίτη και τον κ. Έντζο Ναβάρρα, κάτοικο της περιοχής, για να μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί και τις τελευταίες πληροφορίες από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.