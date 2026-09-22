Μαχητικό F-16 κατέπεσε σε αμερικανική βάση στη Γερμανία – Εκτινάχθηκε ο πιλότος

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη στην Αεροπορική Βάση Σπάνγκνταλεμ στη δυτική Γερμανία.Σύμφωνα με αρχικές αναφορές, δύο F-16 απογειώθηκαν από τη βάση προτού ένα από τα αεροσκάφη καταπέσει.

Ο πιλότος φέρεται να εκτινάχθηκε με ασφάλεια. Μάρτυρες δήλωσαν ότι το μαχητικό φαινόταν να χάνει γρήγορα ύψος, προτού διακρίνουν μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού κοντά στον διάδρομο προσγείωσης. Οι συνθήκες γύρω από τη συντριβή παραμένουν ασαφείς.