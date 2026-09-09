Μαλαισία: Πέντε νεκροί μετά από συντριβή ελικοπτέρου

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα στη Μαλαισία, όταν το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη σε απομακρυσμένο αεροδρόμιο της περιοχής Σαραουάκ, στο νησί Βόρνεο.

Το ελικόπτερο μετέφερε υγειονομικό προσωπικό που πήγαινε να προσφέρει ιατρική φροντίδα σε απομονωμένες κοινότητες μέσα στη ζούγκλα.

Οι τοπικές αρχές πολιτικής προστασίας, η πυροσβεστική και το Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσαν ότι και οι πέντε επιβαίνοντες είναι νεκροί. Στο μοιραίο ελικόπτερο τύπου BO-105 επέβαιναν ο πιλότος και τέσσερα μέλη της υγειονομικής ομάδας. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο 32χρονος γιατρός Αϊνούλ Μπαραά, σύμφωνα με τα εγχώρια μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο αεροδρόμιο Λο Λελά, πολύ κοντά στα σύνορα με την ινδονησιακή επαρχία του Βόρειου Καλιμαντάν. Ειδικό κλιμάκιο της υπηρεσίας διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων σπεύδει στην περιοχή για να εξακριβώσει τα αίτια της τραγωδίας.

Η υπηρεσία ιπτάμενων ιατρών της Μαλαισίας είναι ζωτικής σημασίας για την περιοχή. Μεταφέρει εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας και στήνει κινητές κλινικές σε δύσβατα χωριά, προσφέροντας περίθαλψη σε ανθρώπους που ζουν απομονωμένοι στη βαθιά ζούγκλα και εξαρτώνται απόλυτα από τις αερομεταφορές.