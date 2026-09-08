Δημοσιογράφος παρασύρεται από τεράστιο κύμα σε live σύνδεση στη Χαβάη

Ένα ξαφνικό και ισχυρό κύμα διέκοψε την προετοιμασία για ζωντανή σύνδεση του δημοσιογράφου του FOX Weather, Mike Seidel, στο νησί Καουάι της Χαβάης.

Ο Seidel βρισκόταν στην ακτή για την κάλυψη του τυφώνα Lowell, όταν ένα μεγάλο κύμα έφτασε με δύναμη στο σημείο.

Το νερό παρέσυρε τον ίδιο και τον εικονολήπτη του. Οι δύο άνδρες έχασαν για λίγο την ισορροπία τους και κινδύνευσαν να πέσουν.

Το περιστατικό καταγράφηκε από την κάμερα, λίγο πριν ο δημοσιογράφος βγει στον αέρα.

Την ίδια ώρα, ο τυφώνας Lowell άφησε έντονα σημάδια στο Καουάι. Σε ξενοδοχείο του νησιού, χώματα και συντρίμμια κατέληξαν στο εσωτερικό του κτιρίου, καθώς η κακοκαιρία έφερε νερά και υλικά μέσα στους χώρους.

Οι εικόνες δείχνουν το χάος που άφησε πίσω της η κακοκαιρία, με τη δύναμη του τυφώνα να γίνεται αισθητή ακόμη και στο εσωτερικό κτιρίων.

Ο Lowell προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο νησί, με ισχυρούς ανέμους, πλημμύρες και επικίνδυνο κυματισμό.

Οι άνεμοι έφτασαν σε ριπές περίπου τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν διακοπές ρεύματος και προβλήματα στους δρόμους.

Παρά την απομάκρυνση του τυφώνα, οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για πλημμύρες και ισχυρό κυματισμό.