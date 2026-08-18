Συντριβή ελικοπτέρου: Γαμήλιο ταξίδι κατέληξε σε τραγωδία

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τα τελευταία μοιραία δευτερόλεπτα της πτώσης του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο.

Το ελικόπτερο λίγο πριν προσεγγίσει το ελικοδρόμιο στροβιλίζεται εκτός ελέγχου. Νεκρό ανασύρθηκε νεαρό ζευγάρι Βρετανών στο μήνα του μέλιτος και ο Έλληνας, έμπειρος χειριστής.

Το τραγικό δυστύχημα στη Σίφνο και ο χαμός των δύο Βρετανών τουριστών απασχολούν και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Μας ενημερώνει ο Πέτρος Γκάτζιας