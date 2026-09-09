Νοβοροσίσκ: Τέσσερις νεκροί από ουκρανική επίθεση με drones

Ουκρανική επίθεση με drones εναντίον της πόλης Νοβοροσίσκ της Ρωσίας, είχε ως αποτέλεσμα, να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Ωστόσο, 29 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν από τη συγκεκριμένη επίθεση στο Νοβοροσίσκ, μια πόλη, που αποτελεί σημαντικό κόμβο εξαγωγών σιτηρών και ρωσικού πετρελαίου, και γίνεται συχνά στόχος του ουκρανικού στρατού.

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία, ανακοίνωσε, ότι κατέρριψε κατά τη διάρκεια της νύχτας 596 ουκρανικά ντρόουνς, πάνω από δέκα περίπου περιφέρειές της και την Κριμαία, η οποία προσαρτήθηκε σντη ρωσική επικράτεια το 2014.

Ωστόσο, ο ουκρανικός στρατός, έπληξε στρατιωτικά πλοία στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.