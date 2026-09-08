Η δραματική διάσωση σέρφερ που παρασύρθηκε από τεράστιο κύμα

Ένα μεγάλο κύμα παρέσυρε έναν σέρφερ στη Νιούπορτ Μπιτς της Καλιφόρνια, την Κυριακή, καθώς η τροπική καταιγίδα Marie προκαλούσε πολύ έντονα κύματα στην περιοχή.

Ο σέρφερ βρισκόταν στη θάλασσα όταν ένα ισχυρό κύμα τον παρέσυρε πάνω από την προβλήτα.

Η δύναμη του νερού τον πέρασε πάνω από την κατασκευή και στη συνέχεια τον έριξε ξανά στη θάλασσα.

Ναυαγοσώστης που βρισκόταν στην περιοχή αντέδρασε άμεσα. Μπήκε στο νερό και έφτασε κοντά στον σέρφερ, απομακρύνοντάς τον από το επικίνδυνο σημείο.

Ο άνδρας βγήκε τελικά από τη θάλασσα χωρίς να τραυματιστεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που μεγάλα κύματα χτυπούσαν τις ακτές της Νότιας Καλιφόρνιας. Οι Αρχές είχαν εκδώσει προειδοποιήσεις για υψηλά κύματα και επικίνδυνα θαλάσσια ρεύματα.

Οι δύσκολες συνθήκες έκαναν ιδιαίτερα δύσκολο το έργο των ναυαγοσωστών. Στη Νιούπορτ Μπιτς χρειάστηκε να πραγματοποιήσουν πολλές διασώσεις, καθώς αρκετοί άνθρωποι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση μέσα στη θάλασσα.

Η τροπική καταιγίδα Marie προκάλεσε μεγάλα κύματα κατά μήκος των ακτών, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για όσους βρέθηκαν στη θάλασσα.