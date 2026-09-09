Νέο χτύπημα Τραμπ. Συνεχίζεται ο εμπορικός πόλεμος

Ο Τραμπ κατηγόρησε τη Bombardier για προϊόντα χαμηλής ποιότητας, ενώ ο Καναδάς εμποδίζει αμερικανικές εταιρείες, ζητώντας πλήρη διακοπή των πωλήσεων στην Αμερική .Αυτό κλιμακώνει τις εντάσεις, καθώς ο Καναδάς ετοιμάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 20 δισ. δολαρίων μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες του Αυγούστου, αντιστοιχίζοντας τους αμερικανικούς δασμούς σε καναδικά προϊόντα.

Οι υποστηρικτές το επαινούν ως αντίδραση υπέρ των Αμερικανών εργαζομένων ενώ οι επικριτές καταγγέλλουν τους κινδύνους για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας τους 2.800 Αμερικανούς προμηθευτές της Bombardier και τις εγκαταστάσεις της σε πολιτείες όπως η Ιντιάνα και η Αριζόνα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι πάνω από το 50% των εσόδων της Bombardier προέρχεται από την αμερικανική αγορά. «Αν θέλουν την αγορά μας, πρέπει να χτίσουν εδώ και να σταματήσουν να φέρονται στην Αμερική σαν κουμπαρά», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Τραμπ κατηγόρησε τον Καναδά ότι εμποδίζει τη δραστηριοποίηση της Gulfstream Aerospace, αμερικανικής ανταγωνίστριας της Bombardier. Ωστόσο, εκπρόσωπος του Καναδού υπουργού Μεταφορών, Στίβεν ΜακΚίνον, απέρριψε την κατηγορία, λέγοντας ότι τα αεροσκάφη Gulfstream πωλούνται και μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα στον Καναδά.