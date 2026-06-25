Μ. Ρούμπιο: “Πρόοδος” στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου

Περιοδεία σε χώρες του Κόλπου, πραγματοποιεί ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Σε δηλώσεις του, από το Μπαχρέιν, ανέφερε, ότι: «Πιστεύω, ότι είμαστε πολύ κοντά, στο να πετύχουμε μια δήλωση προθέσεως εκ μέρους των δυο χωρών».

Λίβανος και Ισραήλ, συμμετείχαν αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, σε πέμπτο γύρο συζητήσεων, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας.

Οι συνομιλίες που διεξάγονται αυτή την εβδομάδα, ολοκληρώνονται σήμερα και είναι αφιερωμένες στη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» που θα ελέγχονται από τον στρατό του Λιβάνου.