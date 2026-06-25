Ισραήλ: Θα αποσυρθούμε από τον Λίβανο μόνο μετά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ
Tο Ισραήλ, δεν θα αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις του, από τον Νότιο Λίβανο, μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, την ώρα που Ισραήλ και Λίβανος, έχουν έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, έκανε γνωστό σήμερα, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Νταβίντ Μένσερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
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