Ισραήλ: Θα αποσυρθούμε από τον Λίβανο μόνο μετά τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Tο Ισραήλ, δεν θα αποσύρει τις ένοπλες δυνάμεις του, από τον Νότιο Λίβανο, μέχρι να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, την ώρα που Ισραήλ και Λίβανος, έχουν έναν νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, έκανε γνωστό σήμερα, ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Νταβίντ Μένσερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.