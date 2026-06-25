“Πράσινο φως” από “27” για την ισχύ εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ πριν την 4η Ιουλίου

Το τελικό «πράσινο φως», έδωσε σήμερα το Συμβούλιο της ΕΕ, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ εμπορική συμφωνία, μεταξύ της ΕΕ και ΗΠΑ, όπου ενέκρινε δυο κανονισμούς για την εφαρμογή των δασμολογικών δεσμεύσεων της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ, της 25ης Αυγούστου 2025.

Έτσι, ολοκληρώνεται σήμερα, η κύρωση της συμφωνίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά και από την έγκριση από Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την περασμένη εβδομάδα. Επιτρέποντας την έναρξη ισχύος της , πριν από την 4η Ιουλίου, προθεσμία που είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει το Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του, η τελική έγκριση της συμφωνίας επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΕ, για μια σταθερή, προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική εμπορική σχέση, διατηρώντας ωστόσο, τα απαραίτητα προστατευτικά εργαλεία για την προστασία των ευρωπαϊκών οικονομικών συμφερόντων.

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ θα τεθεί σε ισχύ την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση των δύο κανονισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ωστόσο, η ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει τις προβλεπόμενες προτιμήσεις,, από τη στιγμή, που η αμερικανική πλευρά, δεν τηρήσει της καθορισμένες δεσμεύσεις της.