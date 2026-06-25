Φρουροί Επανάστασης: Το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε σήμερα, ότι το Ισραήλ, πρέπει από μόνο του, να αποσυρθεί από τον Λίβανο, αλλιώς θα αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή, ηττημένο, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα ΗΠΑ και Ιράν, δεσμεύτηκαν, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζουν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου, με το Ιράν να αναφέρει, ότι πρέπει να αποχωρήσουν τα ισραηλινά στρατεύματα από το Νότιο Λίβανο.