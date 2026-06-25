Βρετανία: Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς

Νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, κατέγραψε σήμερα το Ηνωμένο βασίλειο, για το μήνα Ιούνιο, όπου στο Γιόβιλτον, στην νοτιοδυτική Αγγλία, η θερμοκρασία έφτασε τους 36,4 βαθμούς Κελσίου, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας.

Μια μέρα νωρίτερα, είχε καταρριφθεί το ρεκόρ από το 1976 και 1957, με θερμοκρασία στους 36,1 βαθμούς, στο Γκόσπορτ, που βρίσκεται στις νότιες ακτές της Αγγλίας.

Ωστόσο, η Υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου, ανακοίνωσε, ότι χθες, κατέγραψε «ιστορικό ρεκόρ επεμβάσεων σε επείγοντα περιστατικά κρίσιμης σημασίας», λόγω της ακραίας ζέστης το νότιο τμήμα της χώρας.