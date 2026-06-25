Η Μόσχα κλείνει το προξενείο της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη

Tο ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, έκανε γνωστό σήμερα, ότι πρόκειται να απελάσει τον γενικό πρόξενο της Ρουμανίας, ενώ θα κλείσει το προξενείο στην Αγία Πετρούπολη, ως αντίποινα για την απόφαση της Ρουμανίας, να κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Κωνστάντζα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ρουμανίας, ανέφερε, ότι, ήταν προβλέψιμη η απόφαση της Ρωσίας, να απελάσει τον γενικό πρόξενο της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη, μετά την απέλαση του Ρώσου προξένου στην Κωνστάντζα σε σχέση με την συντριβή ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στο έδαφος της Ρουμανίας.