Λουξεμβούργο: Έρευνα μετά την παρουσία drones στο αεροδρόμιο

Σε έρευνα προχωρούν οι Αρχές του Λουξεμβούργου, μετά τον εντοπισμό ντρόουνς στον εναέριο χώρο, περιμετρικά του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, όπου είχε σαν αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός, Λικ Φριντέν.

Ο πρωθυπουργός, δήλωσε, ότι η χώρα του συνεργάζεται με τις άλλες χώρες- μέλη του ΝΑΤΟ για το συγκεκριμένο περιστατικό, και τις έντονες ανησυχίες στην Ευρώπη, λόγω των υβριδικών ρωσικών απειλών.