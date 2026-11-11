Κουκουλοφόροι στην Βαρκελώνη έβαλαν φωτιές και συγκρούστηκαν με την αστυνομία

Σε πεδίο ΄΄φωτιάς΄΄ έχουν μετατραπεί αρκετές περιοχές στη Βαρκελώνη όπου διακρίνονται κουκουλοφόροι να πυρπολούν κάδους και να προκαλούν ζημιές σε εμπορικά καταστήματα, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις κάνουν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τις ομάδες.

Οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν δεκάδες συλλήψεις για επεισόδια που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, στόχος επιθέσεων έγιναν και γραφεία μεσιτικών εταιρειών.

Η κινητοποίηση, την οποία προκήρυξαν τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, UGT και CCOO, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές, στις δημόσιες υπηρεσίες και στη λειτουργία επιχειρήσεων. Σημαντικές διακοπές της κυκλοφορίας καταγράφηκαν στους κυριότερους οδικούς άξονες γύρω από τη Μαδρίτη και στην Καταλονία, ενώ οι μεγαλύτερες επιπτώσεις παρατηρήθηκαν σε βιομηχανικές περιοχές.