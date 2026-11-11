Σπάνιες φωτογραφίες της Μέριλιν Μονρόε

Έργα από την προσωπική συλλογή του διάσημου φωτογράφου Μπερτ Στερν, μεταξύ των οποίων και η εμβληματική φωτογραφική σειρά του The Last Sitting, με πρωταγωνίστρια τη Μέριλιν Μονρό, πρόκειται να δημοπρατηθούν από τον οίκο δημοπρασιών Gros & Delettrez στο Παρίσι, σε μια ιστορική πρώτη πώληση από το ιδιωτικό φωτογραφικό αρχείο του Στερν.

H συλλογή των φωτογραφιών της μεγάλης σταρ του κινηματογράφου, που τραβήχτηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1962 στο ξενοδοχείο Hotel Bel-Air στο Λος Άντζελες, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τον θάνατο της Μονρό, βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοπρασίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου.

Η σειρά, η οποία δημιουργήθηκε για λογαριασμό του περιοδικού Vogue, περιλαμβάνει εμβληματικές φωτογραφίες, όπως η Striped Scarf, με εκτιμώμενη τιμή πώλησης 8.000–10.000 ευρώ και η Black Dior Dress, με εκτίμηση στα 2.000–4.000 ευρώ.

«Είχε γενικά μια πολύ καλή επαφή με τους ανθρώπους», δήλωσε ο Ραλφ Βένιγκ, φωτογράφος και συνεργάτης της Artsphere, η οποία συνεργάζεται με το Bert Stern Trust για τη διοργάνωση της δημοπρασίας. «Ο ίδιος έλεγε ότι πιστεύει πως κάνει τους ανθρώπους πιο όμορφους απ’ ό,τι είναι στην πραγματικότητα… Όλες οι ηθοποιοί ήθελαν να φωτογραφηθούν από εκείνον».

Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται επίσης πορτρέτα άλλων διάσημων προσωπικοτήτων, όπως της Μπριζίτ Μπαρντό, της Μπάρμπρα Στρέιζαντ, του Ρέι Τσαρλς και του Λούις Άρμστρονγκ.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν έργα που αναδεικνύουν τα πρώτα σημαντικά επαγγελματικά επιτεύγματα του Στερν, μεταξύ των οποίων και η διαφημιστική καμπάνια για τη βότκα Smirnoff, η οποία συνέβαλε καθοριστικά στην καθιέρωσή του τη δεκαετία του 1950.

«Έφερε έναν ιδιαίτερο αυθορμητισμό και, πάνω απ’ όλα, την επιθυμία να διεισδύει στην προσωπική ζωή και την οικειότητα κάθε ανθρώπου που φωτογράφιζε. Ήταν ένας φωτογράφος που δεν ήθελε να μοιάζει με κανέναν άλλον, και αυτός ακριβώς ήταν ο λόγος που η διαφημιστική του καμπάνια για τη Smirnoff τον έφερε στο προσκήνιο, με μεγάλα περιοδικά να επιδιώκουν πλέον συνεργασία μαζί του. Είχε αυτή τη μοναδική ικανότητα να κάνει τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο», δήλωσε για τον διάσημο φωτογράφο ο υπεύθυνος πωλήσεων του οίκου δημοπρασιών Gros & Delettrez, Ρομαίν Λακρουά – Ναχμίας.