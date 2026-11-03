Προκλητικός Μπαχτσελί: Η Ε.Ε. δεν είναι σε θέση να κάνει υποδείξεις

Στο Τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η υπογραφή του αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Ντεβλέτ Μπαχτσελί, πρόεδρος κόμματος Εθνικιστικής Δράσης.

Μάλιστα χαρακτήρισε “ικανοποιητική” την εξέλιξη της επικυροποίησης του «Μνημονίου Συννενόησης» μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

«Το συγκεκριμένο ‘’Μνημόνιο Συνεννόησης’, το οποίο αποτελεί αποτέλεσμα της βούλησης για περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο φιλικών χωρών με μακρινό ιστορικό παρελθόν, κοινή κουλτούρα και αντίληψη, προασπίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δύο χωρών στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και της ευθυδικίας, ενώ δεν θίγει τα δικαιώματα καμίας άλλης χώρας ούτε τις αρχές και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου» είπε ο Ντ. Μπαχτσελί.

Και συνέχισε :«όπως έχουμε δηλώσει επανειλημμένα και κατηγορηματικά ότι δεν θα επιτραπούν τετελεσμένα στη Μεσόγειο και εντός του πεδίου της κυριαρχίας μας και της ‘’Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου’’, η Τουρκία επιδιώκει να εδραιώσει την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή, ενισχύοντας τις φιλικές σχέσεις με τους γείτονές της, θεσπίζοντας μηχανισμούς συνεργασίας με αμοιβαία συναίνεση και την προσέγγιση μεταξύ των κυβερνήσεων και των λαών».

Αναφερόμενος στην κοινή δήλωση Τύπου της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δήλωσε προκλητικά: «Όλοι οι αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες πρέπει να κατανοήσουν ότι το να κουνούν το δάχτυλο, να κάνουν υποδείξεις και να δίνουν διαταγές για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει η Τουρκία όπως δεν είναι στην ευχέρεια κανενός, έτσι δεν είναι και στο χέρι της Ευρώπης. Καθώς η η χώρα μας διαθέτει τη δύναμη και τη βούληση να λαμβάνει και να εφαρμόζει αποφάσεις πλήρως ανεξάρτητα και αποκλειστικά σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα. Ούτε η Τουρκία ούτε η Λιβύη είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύμφωνα με τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους»