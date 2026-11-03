Τόκιο: Έκλεψαν πολυτελές ρολόι…το επέστρεψαν με επιστολή συγγνώμης

Ένα πολυτελές ελβετικό ρολόι αξίας άνω των 260.000 ευρώ, κλάπηκε την περασμένη εβδομάδα από κατάστημα στο Τόκιο.

Ωστόσο λίγες μέρες μετά την κλοπή του συνέβη το αναπάντεχο και επιστράφηκε μαζί με μια επιστολή συγγνώμης, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

ΕΙδικότερα η κλοπή σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή Nakano, όταν ένας άνδρας, που παρίστανε τον πελάτη, δοκίμασε ένα πολυτελές ρολόι αξίας 46 εκατομμυρίων γιεν. Στη συνέχεια ο άνδρας έφυγε από το κατάστημα με το ρολόι στο χέρι.

Προχθές το κατάστημα προς έκπληξή του έλαβε ένα πακέτο που περιείχε το ρολόι, μαζί με μια χειρόγραφη επιστολή συγγνώμης, όπως ανέφερε η εφημερίδα Asahi Shimbun και άλλα μέσα ενημέρωσης.