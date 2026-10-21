Ο Ζελένσκι τάσσεται υπέρ της εκεχειρίας

Την προσδοκία του για ένα θετικό αποτέλεσμα, από τις σημερινές συνομιλίες του Αμερικανού απεσταλμένου Στηβ Γουίτκοφ, στη Ρωσία, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ζελένσκι, χαρακτήρισε παραγωγικές τις συνομιλίες που είχε με τον Γουίτκοφ στο Όσλο, μία ημέρα νωρίτερα, και ότι η Ουκρανία, είναι έτοιμη για διπλωματία.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, ανέφερε, πως είναι σημαντικό να σταματήσουν οι συγκρούσεις, και να υπάρξει μια στροφή προς τη Διπλωματία, αλλά και σε μια συμφωνία η οποία θα περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ παράλληλα, χαιρέτησε την έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για εκεχειρία.

Μεταξύ άλλων, κατά τις δηλώσεις του Ζελένσκι στο Fox News, δήλωσε, ότι «Είναι σημαντικό να διαπραγματευτούμε τριμερώς» με τον ίδιο, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και επιπλέον πρόσθεσε, πως θα είναι καλύτερο να συμπεριληφθούν και οι ευρωπαϊκές χώρες.