Κρεμλίνο: Η Μόσχα θα τηρήσει κατάπαυση πυρός

Μετά από αίτημα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι για εκεχειρία «εξήντα ημερών», προκειμένου να διοργανωθούν οι προεδρικές εκλογές στην χώρα του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε σημερινές του δηλώσεις, ανέφερε, ότι: «Η Ρωσία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός για μία μόνο ημέρα για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία».

Και συνέχισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λέγοντας, ότι: «Εάν το Κίεβο θέλει πραγματικά να διοργανώσει εκλογές, τότε ο Ρώσος πρόεδρος ο ανώτατος διοικητής, είναι έτοιμος να δώσει εντολή να μην χτυπηθεί η Ουκρανία την ημέρα των εκλογών, συγκεκριμένα την ημέρα των εκλογών».