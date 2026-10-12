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Κρεμλίνο: Η Μόσχα θα τηρήσει κατάπαυση πυρός

«την ημέρα των εκλογών» στην Ουκρανία
ΔΙΕΘΝΗ
12/10/2026 15:21
Κρεμλίνο: Η Μόσχα θα τηρήσει κατάπαυση πυρός
PHOTO/ Ap- Maxim Shemetov

Μετά από αίτημα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ  Ζελένσκι για εκεχειρία «εξήντα ημερών», προκειμένου να διοργανωθούν οι προεδρικές εκλογές στην χώρα του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε σημερινές του δηλώσεις, ανέφερε, ότι: «Η Ρωσία θα τηρήσει κατάπαυση πυρός για μία μόνο ημέρα για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία».

Και συνέχισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λέγοντας, ότι: «Εάν το Κίεβο θέλει πραγματικά να διοργανώσει εκλογές, τότε ο Ρώσος πρόεδρος ο ανώτατος διοικητής, είναι έτοιμος να δώσει εντολή να μην χτυπηθεί η Ουκρανία την ημέρα των εκλογών, συγκεκριμένα την ημέρα των εκλογών».

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